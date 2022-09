05-09-2022 10:34

La rocambolesca sconfitta della Roma in casa dell’Udinese ha aperto il processo a José Mourinho, tra i principali imputati per la prestazione deludente e i 4 gol incassati dalla squadra.

Le dichiarazioni di Mou a Udine

Ma a differenza dei suoi giocatori, il portoghese è accusato anche di essersi lasciato andare a dichiarazioni del post-gara che, secondo i suoi detrattori, erano volte semplicemente a distrarre l’attenzione dalla prestazione della Roma.

Mourinho non se l’è presa con l’arbitro Maresca, anche se in maniera sibillina, ma ha anche duramente attaccato un giornalista friulano che nella conferenza post-gara gli aveva chiesto conto dei cambi nell’intervallo, inefficaci per dare la svolta alla partita.

L’attacco di Mou al giornalista

“Questa è una domanda da giornalista scarso – ha attaccato Mou in sala stampa – . Troppo facile parlare dopo, anche se poi magari quello scarso sono io. Mi è capitato di lavorare come commentatore televisivo, accidenti quanto è piacevole. Ma quando hai il sedere su una panchina vi assicuro che è tutto molto più difficile”.

Le parole di Mourinho hanno ovviamente scatenato la reazione dei tifosi: la maggioranza dei romanisti lo difende, mentre quelli delle altre squadre non perdonano.

Il web si spacca su Mou

“Credo che nessun giornalista si possa permettere di spiegare a Mourinho come schierare una squadra”, scrive Luca in difesa dello Special One. “Nessun movimento senza palla, squadra che difende bassissima e arriva sempre seconda sulle palle in mezzo al campo, davanti zero idee. E poi lui va in conferenza e se la prende con arbitri e giornalisti. Così non si va lontano”, gli risponde Tom.

“Un giornalista non può avere un’opinione e fare una domanda? È il suo mestiere, e forse è meglio che sentirsi rispondere certe ovvietà”, aggiunge Giulio. “MouFrigno fa politica da sempre e vince in questo modo, compreso il triplete”, ricorda infine Maurizio.