04-09-2022 23:55

La Roma ha subito una disastrosa sconfitta alla Dacia Arena, demolita 4-0 dall’Udinese di Sottil. Quella di questa sera è la sconfitta più larga di José Mourinho in carriera in Serie A, infatti solo due volte in precedenza una formazione allenata da Mourinho aveva perso con un margine di almeno 4 gol in campionato: 0-5 in Barcellona–Real Madrid il 29/11/2010 e 0-4 in Chelsea-Manchester United il 23/10/2016.

Proprio Mourinho è apparso visibilmente deluso parlando coi giornalisti, ma come suo solito riesce a trovare un modo per tentare di ricaricare immediatamente la squadra.

Mourinho sulla gara: “Quando si perde 4-0 non si parla dell’arbitro”

Questa sconfitta getta le prime ombre sulla squadra dello Special One, che perde anche il primo posto in classifica rimanendo comunque a 10 punti, meno uno dalla vetta.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Partita complicata contro un avversario tosto, che sa interpretare questo genere di gare. Non si può andare indietro nel risultato, loro sono ottimi a gestire i contropiede e i tempi di gioco, hanno giocatori con esperienza. Abbiamo avuto subito una grande opportunità con Paulo, il migliore in campo. Tutte le volte che andavano in contropiede per loro o occasione o gol. C’era un possibile rigore, penso che l’arbitro non lo abbia dato o che ci fosse fuorigioco. Quando si perde 4-0 non si parla dell’arbitro”.

Mourinho deciso: “Meglio perderne una 4-0 che quattro 1-0”

Poi esce il vero stile Mou, quello che non molla mai e che cerca sempre di pensare alla mossa successiva. Una sconfitta del genere, talmente inaspettata, potrebbe lasciare scorie mentali nei giocatori, proprio quello che, evidentemente, lo Special One vuole evitare.

Tra l’altro, questa è solo la seconda volta che l’Udinese segna quattro gol contro la Roma in un match di Serie A, la prima il 26/04/1998 (4-2 in quel caso):

“È meglio perdere una gara 4-0 che quattro 1-0. È difficile per noi, per i tifosi. Ma è la vita, andiamo avanti. Se ci sono le qualità per svoltare queste partite? Ci sono state possibilità per farlo, ma non siamo stati abbastanza bravi. Avevamo tuttavia davanti un degno avversario, che ha segnato anche qualche gol su giocate singole. Noi abbiamo commesso degli errori. Abbiamo commesso errori anche nei momenti decisivi, siamo stati vicini all’1-1 poi loro l’hanno di fatto chiusa. Loro hanno fatto ogni cosa per non farci giocare. Ora continuiamo abbiamo 10 punti. Siamo vicini, facciamo la nostra strada”.

Lo Special One campione di sportività: “Complimenti a loro”

Dopo una partita del genere, comunque, Mou non può fare altri che ammettere la superiorità degli avversari e fare i complimenti:

“Eravamo consapevoli delle difficoltà di questa gara, i ragazzi lo sapevano. La scorsa stagione stavamo perdendo e abbiamo pareggiato alla fine. Sono ottimi anche i giovani, che devono imparare il fair play. Anche io vorrei avere questi raccattapalle nel mio stadio. Ma complimenti a loro, sono stati coerenti con quello che sono e gli è uscita una partita perfetta. Al ritorno li aspettiamo a Roma”.

Tra l’altro, l’Udinese è l’unica squadra ad aver già segnato due gol nei primi 5 minuti di gioco in questo campionato (l’altro di Becão v Milan), dall’altra parte la Roma è l’unica ad averne subiti due nei primi 5 minuti (l’altro di Vlahovic). Questo dimostra una scarsa concentrazione giallorossa nei primi minuti delle gare, e questo è un aspetto che deve preoccupare.

Comunque Mourinho non pare essere stato troppo duro coi propri giocatori, avendogli detto negli spogliatoi ciò che ha ripetuto a DAZN:

“Che parole ho detto alla squadra? Esattamente ciò che ho detto qui a voi: preferisco perdere 4-0 una partita che quattro partite 1-0. Ripeto, se si perde così non si parla dell’arbitro. La responsabilità di questa sconfitta ricade su di me”.