Roma: Mourinho chiede un difensore centrale

04-09-2022 11:11

Sono tre i nomi di difensori centrali sul mercato degli svincolati suggeriti da Josè Mourinho per completare la rosa della Roma. Il tecnico portoghese ha richiesto urgentemente l’inserimento in rosa di un altro centrale facente parte di questo reparto ed adesso sarà compito di Tiago Pinto ed i Friedkin decidere se sarà possibile assecondare la richiesta dell’allenatore. Lo Special One ha messo gli occhi su Denayer, ex Lione che però sta trattando anche col Wolverhampton, Zagadou che ha lasciato il Borussia Dortmund e Maksimovic, che dopo l’addio al Genoa potrebbe decidere di tornare alla Stella Rossa. Lo spiega il Messaggero.