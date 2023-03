Allegri non vuole affrettare i tempi della titolarità del classe 1993, che prima di martedì non giocava da quasi un anno.

E’ stato così atteso il ritorno di Paul Pogba che i tifosi bianconeri sembra non ne possano più fare a meno: monta l’entusiasmo per il poliedrico centrocampista che aveva indossato per la prima volta la maglia bianconera nel 2012, ma Massimiliano Allegri ha intenzione di gestire in maniera graduale il suo pieno recupero e il francese all’Olimpico partirà dalla panchina.

Pogba, un derby che scuote l’ambiente Juventus

Paulo Pogba, che è tornato a inizio luglio alla Juventus, dove aveva militato in un quadriennio colmo di titoli e soddisfazioni personali (4 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe), acquisendo i galloni di titolare della Nazionale francese poi Campione del Mondo, doveva garantire alla mediana bianconera esperienza e strappi, ma ha potuto esordire solo questa settimana.

Il derby contro il Torino è servito a voltare pagina dopo i contrattempi fisici costati anche il Mondiale e la Juventus ne è stata subito beneficiata: il francese è subentrato all’esordiente Barrenechea al 68′ e 3′ dopo Madama si è portata in vantaggio con Bremer. Un tiro di controbalzo, un paio di accelerazioni ‘vecchio stile’ e un duello fisico con Singo che ha procurato la punizione del 4-2 hanno infiammato i tifosi allo Stadium e i commenti sui social: domenica sarà titolare contro la Roma?

Pogba, la calma predicata da Max Allegri

Il calendario che si infittisce, nonostante la sosta per la Nazionale, è la speranza che Madama rivolge alle Coppe. Già prima del derby Massimiliano Allegri indicava la strada da seguire per avere un giocatore davvero incisivo: “Non gioca da 315 giorni, ce ne vuole di tempo perché possa essere titolare nella Juventus; quando starà bene, deve avere gli stimoli giusti per fare un bel finale di stagione”.

E’ ovvio che per non dissipare il valore anche economico di un ragazzo riportato alla Continassa a parametro zero (dopo la cessione record di 105 milioni al Manchester United, dove Pogba non ha vissuto sei anni trascendentali) la maglia da titolare sarà premio graduale: Allegri medita di aumentare il minutaggio tra Roma e Sampdoria, sfruttando le rotazioni imposte dal doppio impegno contro il Friburgo. Se Pogba brucerà, chi fermerà i tifosi e una sua maglia da titolare nel derby d’Italia che precede la sosta?

Pogba, un anno fermo ai box

E’ datata 23 luglio la lesione al menisco esterno del ginocchio destro in un’amichevole negli USA: senza ascoltare le indicazioni della Juventus Pogba scelse, dopo un consulto medico a Lione, una terapia conservativa che non migliorò la situazione e dopo 5 settimane di allenamenti si operò.

A fine settembre fu la lesione muscolare alla coscia destra a posticipare il rientro e a spegnere le velleità di difendere il titolo iridato in Qatar: tra tifosi inferociti e i dubbi dello stesso Allegri sull’integrità di un giocatore falcidiato dagli infortuni a Manchester, Pogba ha ripreso un lavoro parziale con i compagni nel 2023 e ricevuto così la prima convocazione stagionale contro il Monza a fine gennaio.