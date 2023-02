Juventus, Allegri sbotta: "Basta cavolate, per me parlano i numeri"

Il tecnico bianconero: "Le mie squadre vogliono vincere 1-0? Han fatto sempre 70-80 gol".

Al termine del match pareggiato contro il Nantes in Europa League, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “L’episodio finale? Ho visto adesso, inutile parlarne. Abbiamo raccolto un 1-1, giocavamo troppo a rallentatore e su questo bisogna migliorare. Dopo il gol preso ci siamo accesi creando occasioni, ma in questa partita c’era bisogno di fare più gol”.

“Quando c’era da giocare abbiamo fatto bene, su altre cose bisognava far meglio – continua Allegri -. Dobbiamo essere fiduciosi per il ritorno, comunque sarà difficile. Per quanto riguarda la gestione della palla, è importante muoverla, spostarsi velocemente. Invece noi siamo stati un po’ lenti in alcuni tratti della gara”.

Nel corso dell’intervista, Allegri perde infine le staffe dopo una domanda: “Le mie squadre vogliono vincere 1-0? Mi stufo a sentire dire queste ca**ate che dite. Ma chi è che vuole vincere 1-0? Non fatemi arrabbiare. Guardate quanti gol fanno le mie squadre! Voi chiacchierate di niente, per me parlano i numeri. Le mie squadre han fatto sempre 70-80 gol. Io parlo di numeri. C’è una cosa sola che conta nel calcio, vincere”.