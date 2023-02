Juve, Pessotto: "Friburgo da prendere con le molle"

Il coordinatore dello staff tecnico bianconero ha commentato il sorteggio in Europa League col club tedesco

24-02-2023 14:38

Il coordinatore dello staff tecnico bianconero Gianluca Pessotto ha commentato il sorteggio di Nyon che vedrà opposta la Juventus al Friburgo gli ottavi di finale di Europa League: “Sfida inedita contro una squadra forte che sta facendo bene, arriva da imbattuta nel girone, in cui fra l’altro ha battuto il Nantes, un avversario da prendere con le molle. La Juventus quest’anno ha l’opportunità di questo percorso in Europa League e di giocarsi la semifinale in Coppa Italia, siamo competitivi su diversi fronti e vogliamo essere protagonisti, ogni partita serve per crescere nella mentalità vincente, perché alla Juventus devi vincere”.

E ancora: “Abbiamo negli occhi la bellezza del primo gol di Di Maria ieri, abbiamo puntato molto su di lui, come su Pogba che aspettiamo a breve, ieri ha fatto una prestazione super e la stata è stata brava a stare con lui. Ci auguriamo che resti con noi, sarà importante finire bene la stagione e magari riuscire a vincere qualcosa di importante; sicuramente lui darà tutto fino alla fine. Noi siamo contenti anche del lavoro che stiamo facendo con la Next Gen, iniziamo a raccogliere i frutti di un percorso iniziato anni fa, e la presenza di giovani in prima squadra deve essere da stimolo per i giocatori del nostro settore giovanile, perché ci sono tanti ragazzi di talento che possono fare bene”.