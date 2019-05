Juventus, Allegri detta le condizioni: ecco chi vuole

Massimiliano Allegri è destinato a rimanere sulla panchina della Juventus almeno per un'altra stagione: il tecnico bianconero incontrerà in settimana il presidente Andrea Agnelli per definire i programmi per l'anno prossimo, e non dovrebbe arrivare la rottura che una parte dei tifosi si augura da tempo.

Nel vertice, che secondo indiscrezioni dovrebbe tenersi mercoledì, si tireranno i bilanci della stagione appena conclusa e si specificheranno gli obiettivi da raggiungere nel 2019/2020 e quali parti della rosa rinforzare in estate.

Agnelli e Allegri dovranno raggiungere un'intesa anche per quanto riguarda il contratto, in scadenza nel 2020: il livornese potrebbe trovare un accordo per il prolungamento come un anno fa, o potrebbe proseguire fino alla naturale scadenza nel giugno 2020.

Per quanto riguarda il mercato, il mister bianconero chiederà di alzare il tasso tecnico della squadra, e quindi di aumentarne la qualità, soprattutto a centrocampo. Lo riporta Tuttosport. Gli obiettivi in mediana sono noti: Pogba, Rabiot, Ndombelé, Isco e James. In difesa De Ligt resta nel mirino dopo la frenata del Barcellona, ma dovrà arrivare un esborso importante da parte del club torinese.

Allegri chiede quindi arrivi di qualità da affiancare a Cristiano Ronaldo per tentare l'assalto alla Champions League: colpi che potrebbero arrivare cedendo alcuni pezzi da novanta tra Pjanic, Dybala e Douglas Costa.

Altro tema del vertice saranno i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa bianconera in questa stagione, soprattutto nel momento più importante, quando la Vecchia Signora si giocava l'accesso alle semifinali di Champions League.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 09:13