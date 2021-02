Juventus, ancora problemi per Pirlo: rischio operazione per un big

Reduce dal pesante ko in campionato contro il Napoli, la Juventus deve riscattarsi immediatamente in uno dei crocevia fondamentali della stagione, l’ottavo di finale di Champions League contro il Porto. Mercoledì è in programma la partita d’andata in Portogallo, decisiva per la stagione bianconera, e Andrea Pirlo dovrà affrontarla senza alcuni elementi importanti della rosa.

Preoccupa soprattutto lo stop di Arthur, bloccato a causa di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Il centrocampista brasiliano dopo un avvio un po’ a rilento stava diventando un perno fondamentale della formazione di Pirlo, e preoccupano le tempistiche per il suo recupero: nel peggiore dei casi si arriverà ad una operazione che potrebbe fermarlo almeno per un mese.

Oltra al caso Arthur, Pirlo deve registrare anche lo stop di Juan Cuardrado: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra che sarà rivalutata tra 10 giorni. L’esterno colombiano, tra i più positivi in questo avvio di 2021 per la Vecchia Signora, salterà sicuramente i prossimi impegni contro Porto e Crotone.

Cercano invece di tornare a disposizione Paulo Dybala e Aaron Ramsey, che si sono allenati parzialmente in gruppo lunedì ma sono ancora lontani dalla migliore condizione fisica.

Questa la nota del club bianconero: “Continua senza sosta il lavoro sul campo dei bianconeri che anche questa mattina si sono ritrovati al Training Center per proseguire la preparazione del match contro il Porto. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera (con fischio di inizio alle ore 21.00) la Juve giocherà in terra lusitana la prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di finale”.

“Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi. Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo”.

OMNISPORT | 15-02-2021 21:50