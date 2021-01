Juventus, Andrea Pirlo ritrova uno dei suoi fedelissimi

Buone notizie per la Juventus di Andrea Pirlo, che a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera al Mapei Stadium contro il Napoli di Rino Gattuso, ritrova uno dei suoi fedelissimi e l’uomo forse più in forma di questa prima parte di stagione bianconera: Juan Cuadrado.

Il colombiano, fermo ai box per via della positività al Coronavirus, è risultato negativo al tampone effettuato ieri, ed è dunque disponibile e convocabile per la partita di questa sera. Secondo le ultime indiscrezioni, Cuadrado sarebbe addirittura in corsa per partire dal primo minuto.

Questo il comunicato della società bianconera sul proprio sito ufficiale:

“Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

Nonostante il ritorno di Cuadrado, la Juventus continua ad essere in piena emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato. Alex Sandro e De Ligt sono ancora fuori, ed oltre a quello anche Demiral ha subito una ricaduta del precedente infortunio e non sarà della partita.

Queste le probabili formazioni in vista di questa sera:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Come detto, Cuadrado è in ballottaggio per una maglia da titolare. In questo caso, prenderebbe il posto di Bernardeschi, spostando poi Chiesa sulla fascia sinistra.

OMNISPORT | 20-01-2021 15:00