Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Sassuolo. Nella Juve non compaiono Arthur e Rabiot, entrambi in partenza.

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Garofani.

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rovella, Kostic, Miretti, Zakaria, Fagioli.

ATTACCANTI: Vlahovic, Di Maria, Soulé, Da Graca.