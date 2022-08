Juventus, Arthur ha detto sì al Valencia: manca l'accordo fra i club

01-08-2022 17:48

Arthur ha accettato la corte del Valencia di Gennaro Gattuso. Il centrocampista brasiliano ha infatti dato il via libera per il suo trasferimento in prestito dalla Juventus al club spagnolo. Come riporta però TMW, in questo momento manca ancora l’accordo fra le due società.

Il Valencia si era infatti offerto di pagare solo il 20% dello stipendio del giocatore, una percentuale che deve essere decisamente più alta secondo la Juventus. Ma adesso Arthur ha accettato di andare in prestito in Spagna. Quindi, l’accordo fra i club potrebbe arrivare presto.

