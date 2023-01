Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

22-01-2023 19:56

La Juventus nell’occhio del ciclone cerca di rilanciarsi in casa contro l’Atalanta dopo la sconfitta per 5-1 subita a Napoli. Allegri si affida a Milik in attacco, supportato da Di Maria.

A centrocampo Fagioli dal 1′, solo panchina per Federico Chiesa. Per la Dea, in attacco Lookman e Hojlund sostenuti da Boga.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund. All. Gasperini