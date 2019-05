Juventus-Atalanta, probabili formazioni

Il posticipo tra Juventus e Atalanta è sicuramente la partita di cartello della 37esima giornata di serie A. I bianconeri, che hanno ottenuto e richiesto lo spostamento del match nella serata di domenica, vogliono chiudere bene davanti al proprio pubblico per poi festeggiare l'ottavo scudetto di fila, i bergamaschi scottati dalla cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia devono ottenere almeno un punto per poter continuare a mantenere intatte le speranze di qualificazione alla prossima Champions League (Milan e Roma sono in pressing).

Probabile 4-3-3 per Allegri, con il tridente offensivo composto da Dybala, Kean e Cristiano Ronaldo. Ma attenzione a Mandzukic. In difesa Barzagli alle ultime battute della sua carriera con Bonucci, sulle fasce De Sciglio e Spinazzola. A centrocampo Pjanic con Emre Can e Matuidi.

Gasperini pronto a schierare il 3-4-1-2 con il trio Gomez-Ilicic-Zapata in avanti. a centrocampo De Roon con Freuler, sugli esterni Hateboer e Castagne.

Domenica, ore 20.30

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

SPORTAL.IT | 17-05-2019 08:47