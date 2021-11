Juventus-Atalanta, Toloi: "Saper soffrire è salto di qualità"

27-11-2021 20:30

Rafael Toloi oggi è stato fondamentale nella vittoria dell’Atalanta, soprattutto per quel salvataggio nel primo tempo spaventoso su un Federico Chiesa lanciato a rete. Queste le parole del difensore italiano ai microfoni di DAZN:

“Vittoria molto importante. Sapevamo della difficoltà della partita perché la Juve ha giocatori di qualità. Siamo stati bravi in fase difensiva e sotto il piano tecnico. Questa è una vittoria che ci dà fiducia e che possiamo giocare contro chiunque per vincere. Saper soffrire è un salto di qualità che dobbiamo fare in tutte le partite. La squadra sta molto bene e oggi ha disputato una grande partita. Dobbiamo continuare a lavorare e fare molti risultati positivi”.

OMNISPORT