Juventus beffata: "Fatto un grosso errore", tifosi delusi

Alla fine Donnarumma non vestirà la maglia della Juventus. Non sarà l’erede di Zoff e Buffon nella tradizione dei portieroni bianconeri tinti d’azzurro. Nelle ultime ore il suo destino è segnato. Direzione Parigi col Psg che gli assicura a Gigio un contratto faraonico che il suo agente Raiola è riuscito a strappare come sempre al miglior offerente. La Juve ci ha provato, questo è certo ma alla fine si è arresa. Ora la Vecchia Signora incassa le critiche, di addetti ai lavori, e soprattutto tifosi, per cui prendere Donnarumma, a scadenza col Milan, era un dovere e non una sola opportunità di mercato.

La bomba di mercato: Donnarumma al Psg, è fatta!

Il PSG ha battuto la concorrenza del Barcellona e soprattutto ha beffato la Juventus. Donnarumma, martedì, dopo le visite mediche a Firenze, firmerà un contratto di 5 anni a 12 milioni a stagione con bonus facili da raggiungere con i parigini. Le avvisaglie del “questo matrimonio non s’ha da fare” tra Gigio e la Juve si erano avute già nella giornata di ieri quando il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny aveva rassicurato sulla sua permanenza: “Allegri mi apprezza, non mi venderanno al 100%”. Le difficoltà a piazzare il polacco, con un contratto pure lui importante, hanno reso impossibile ogni tipo di trattativa con l’ex Milan anche per i tempi ristretti prima dell’Europeo.

Tifosi Juve sul piede di guerra: “Gigio andava preso!”

Donnarumma, Szczesny, Buffon, Raiola e Momblano. Sono questi i trend topic che dalla notte di ieri, quando era cominciata a circolare la voce della fumata bianca di Gigio col Psg, hanno invaso i social. I tifosi della Vecchia Signora sono rimasti in gran parte delusi dal flop della trattativa, sia perchè ritengono Donnarumma un grande investimento sul futuro, specie a zero, e poi perchè avrebbero voluto sfottere i tifosi del Milan, ed invece ora sono costretti a subirne gli sfottò.

Juve, niente Donnarumma: la delusione. Ecco alcuni messaggi di tifosi juventini: “Occasioni così ti capitano una volta nella vita.. Vedi Buffon”; “Donnarumma era da prendere”. A finire nella bufera è stato soprattutto il giornalista e opinionista della Juve, Momblano che aveva dato per sicuro, al 99,93% Donnarumma alla Juve. Ovviamente è stato attaccato sui social: “Non ne azzecchi una”; “Le tue fonti si divertono a prenderti in giro”.

Niente Donnarumma-Juve, c’è chi festeggia

Non tutti i tifosi bianconeri però si stanno stracciando le vesti per l’operazione saltata. “Tra ingaggio e Commissione al suo Procuratore per portarlo a Torino l’investimento sarebbe stato un bagno di sangue. Riconosco il valore di Gigio, è più forte del nostro Polacco ma non si può scialare… Investiamo dei denari in mezzo al campo dove siamo abbastanza scarsi” oppure “Donnarumma in scadenza è una grande opportunità per ogni top club. L’ingaggio che gli garantisce il #PSG è davvero alto (60mln in 5 anni). I problemi della #Juve, a mio giudizio, sono in altri reparti, distribuiti tra centrocampo, attacco e fascia sinistra”. E c’è chi sminuisce Gigio: “Quelle cifre solo per il portiere più forte al mondo (come fu per Buffon all’epoca), ma per un buon portiere anche se giovanissimo e con una certa esperienza, mi sembrano un’esagerazione”.

SPORTEVAI | 08-06-2021 09:25