Calciomercato, deciso il futuro di Gigio Donnarumma: presto la firma

Indiscrezione dell’ultima ora che arriva da Sky Sport, ed in particolare dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: Gianluigi Donnarumma sembra ormai avere trovato un accordo di massima per il trasferimento, a partire dalla prossima stagione, al Paris Saint Germain. Nei giorni scorsi c’era stato un prepotente inserimento dei francesi nelle trattative per il portiere, che vedevano coinvolte il primis Barcellona e Juventus, ma a suon di milioni sembra che gli sceicchi abbiano vinto ancora.

L’accelerata decisiva nella trattativa vi è stata dopo un contatto tra l’agente del giocatore, Mino Raiola, e il DS dei parigini Leonardo. Le parti ormai sono vicine, e l’ex portiere del Milan vedrà sistemato il suo futuro prima dell’inizio degli Europei, così come desiderato, per affrontare al meglio la sua prima competizione iridata con l’Azzurro indosso.

Non c’è ancora niente di ufficiale, ma si parla già di cifre, e la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani: saranno 5 gli anni di contratto per il classe ’99, a 12 milioni di euro a stagione, tanto quanto Raiola e il giocatore chiedevano al Milan che non è mai andato oltre agli 8 milioni di euro netti.

Al Paris Saint Germain troverà Keylor Navas, fresco di rinnovo fino al 2023 e protagonista di ottime stagioni sia sotto la Tour Eiffel che a Madrid, ma anche di gravi errori in Champions League contro il City.

Gigio continuerà dunque la sua crescita, come giocatore e come uomo, a Parigi, ma una cosa è sempre più certa: il calcio è dei soldi, non più dei tifosi o delle bandiere. In bocca al lupo Gigio.

OMNISPORT | 07-06-2021 23:36