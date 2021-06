Mercato Juve, doccia gelata per Donnarumma: arriva l'annuncio

Gianluigi Donnarumma si allontana dalla Juventus. Le voci di una brusca frenata dei bianconeri sono state confermate dalle parole del portiere dei torinesi Wojciech Szczesny, che ai media polacchi si è detto sicuro che non lascerà la Vecchia Signora in estate.

“Finora c’è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno – sono le parole a meczyki.pl -. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%”.

Secondo il portiere bianconero, Allegri avrà un ruolo importante: “Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso che Allegri mi apprezzi non solo come un portiere ma come un essere umano. Per lui quest’ultimo aspetto è molto importante”.

Szczesny si sente blindato alla Juve, e allontana così il fantasma di Donnarumma, che rischia così di restare senza squadra durante l’Europeo. L’agente Mino Raiola ora guarda soprattutto alla Francia, dove il Psg sarebbe pronto a farsi avanti, ma non alle condizioni richieste da Raiola, ovvero un quinquennale da 10 milioni netti a stagione, più la commissione milionaria all’agente italo olandese.

I francesi hanno inoltre un altro portiere molto forte in rosa, Keylor Navas, che ha appena rinnovato. Stesso discorso del Barcellona, che dovrebbe vendere prima Ter Stegen.

OMNISPORT | 07-06-2021 15:37