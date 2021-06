Tifosi scatenati per rivelazioni Gazidis su Donnarumma

E’ sicuramente una prima parte di verità quella detta dall’ad del Milan Ivan Gazidis in merito alla telenovela Donnarumma. Il Ceo rossonero si confessa al Corriere dello sport e parla di tutto, dai meriti di Pioli e Maldini agli obiettivi futuri di rimanere al top, e si sofferma sul caso del portiere che andrà via a parametro zero.

Gazidis spiega situazione Donnarumma

Su Donnarumma dice Gazidis: “Non voglio rivelare i dettagli e non conosco i confini del rapporto tra Gigio e Raiola. Alla fine, ovviamente, la decisione è sempre del calciatore. Quello che posso dire è che Gigio è stato un professionista eccezionale, in ogni singolo giorno, e nell’ultima partita contro l’Atalanta non c’era nessuno più felice di lui per la qualificazione in Champions. Nutro una stima assoluta nei suoi confronti, così come rispetto le sue scelte. Nessun accento negativo. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per lui, e ci sono alcune ragioni dalla sua parte, ma non indico quali”.

I tifosi attaccano il portiere rossonero

Fioccano le reazioni via social: “Sta tutto lì, i confini del rapporto tra Gigio e Raiola” o anche: “Prima Maldini ora Gazidis, in modo molto gentile, hanno praticamente detto che Donnarumma è un uomo di m… senza attributi”, oppure: “Donnarumma ha deciso mesi fa” e ancora: “Bell’intervista di Gazidis al CorSport. A differenza di quella un po’ sdraiata a Zhang, qui ci sono tutte le domande, e lui mostra idee molto chiare. Non è da 10 per quella risposta criptica su Donnarumma. O spieghi quali sono le ragioni che aveva anche lui o non dici nulla”.

Il tifo rossonero è dalla parte di Gazidis: “Il miglior CEO dai tempi del ventennio di gloria Berlusconiano” o anche: “Parole da scolpire nella pietra”.

C’è chi scrive: “Se lo scopo di Gazidis è la crescita globale del marchio Milan lasci perdere i BABBEI e i yes men di cui abbonda il mondo: l’unico modo per riuscirci è presentate una squadra che possa VINCERE,NON PARTECIPARE DELLE ALTRUI VITTORIE,MA INNALZARE I NOSTRI COLORI SOPRA TUTTI!” e infine: “Tutto ok, è chiaro che da lui ci si aspetta l’incremento dei ricavi non la semplice sostenibilità di bilancio”.

SPORTEVAI | 06-06-2021 09:17