Mercato Juventus: l'ex Paratici tenta due big bianconeri

Fabio Paratici all’assalto della Juventus. L’ex direttore sportivo dei bianconeri, che a breve annuncerà ufficialmente il suo trasferimento al Tottenham, sta delineando in questi giorni le strategie per il prossimo mercato degli Spurs.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, l’ex dirigente dei torinesi vuole portare con sé nella sua esperienza a Londra due elementi della rosa bianconera: Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski.

L’attrazione dei club di Premier League per il centrale bianconero non è nuova: già in passato il Manchester City era stato ad un passo dall’ingaggio, e l’affare era saltato all’ultimo momento. Il Tottenham gioca poi storicamente con la difesa a tre, un particolare che potrebbe avvicinare ulteriormente il viterbese all’Inghilterra.

Il difensore della Nazionale non è più considerato un elemento incedibile da parte della Vecchia Signora, e la trattativa potrebbe aprirsi se arriverà l’offerta giusta: il giocatore è alla ricerca di nuovi stimoli, mentre i torinesi vogliono svecchiare la rosa.

Più in salita la trattativa per un possibile trasferimento di Kulusevski a Londra. L’ex Parma è considerato uno dei punti di riferimento della prossima generazione dei bianconeri, un punto fermo da cui ripartire per ricostruire la squadra.

E’ ancora da capire che ruolo avrà lo svedese con Massimiliano Allegri, ma le ultime buone prestazioni in campionato e in Coppa Italia sembrano allontanare un addio dopo appena una stagione sotto la Mole. Molto dipenderà dall’offerta degli inglesi e dell’ex uomo mercato Paratici, passato ora dalla parte del “nemico” dopo aver fatto per anni le fortune dei bianconeri.

OMNISPORT | 07-06-2021 14:15