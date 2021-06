Addio Paratici, il web: Perché non gliel'avete chiesto?

Gli hanno chiesto quale fosse stato il momento più bello alla Juventus, le emozioni, le sensazioni, i retroscena e gli aneddoti più disparati. Gli hanno chiesto cosa stesse provando a lasciare il club bianconero dopo undici anni, i giocatori più forti ingaggiati e quelli che avrebbe voluto comprare senza successo. Gli hanno chiesto di tutto. Tranne fargli una domandina, anche di sfuggita, sull’argomento più caldo e scottante che lo riguarda direttamente: il caso Suarez. Durante la conferenza d’addio di Fabio Paratici, all’ormai ex uomo mercato della Juventus non sono stati chiesti aggiornamenti o ragguagli sulla spinosa vicenda dell’esame-farsa del Pistolero, per la quale è stato iscritto a dicembre nel registro degli indagati.

Paratici: nessuna domanda su Suarez

Una buona fetta del web si ribella e ironizza. Il giornalista Paolo Ziliani, ad esempio, si rifugia nel sarcasmo. “Certo che tutte quelle domande su Suarez, nella conferenza stampa dell’addio di Paratici, mi sono sembrate eccessive. A voi no?”. Tante le risposte. “In qualsiasi altro paese sarebbe stato radiato, qui viene esaltato: poveri noi”. Oppure: “Evidentemente sul copione non c’erano”. E ancora: “Mourinho una volta la definì prostituzione intellettuale”. Qualcuno è certo di una cosa: “Adesso che è via vedrai che pagherà solo lui”.

Paratici: l’emozione per l’addio

Molti però anche quelli che hanno apprezzato la schiettezza e la genuinità del dirigente, che non è riuscito a trattenere le lacrime. “Ho criticato spesso Paratici per gli atteggiamenti in tribuna. La sua sincera commozione nel giorno dell’addio però è stata toccante. Le parole quelle di un uomo vero. Complimenti alla Juve che ha organizzato la conferenza. Non è da tutti affrontare un divorzio con stile”, il Tweet di Fabio Ravezzani. Un altro giornalista, Fabrizio Biasin, non ha invece apprezzato il fatto che il presidente Andrea Agnelli gli abbia ‘rubato la scena’: “Anche a Marotta fu proposta la conferenza ‘a due voci’ con Agnelli. Cordialmente declinò”.

