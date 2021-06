Juve, Paratici: quante colpe. I tifosi lo accusano ancora

Fabio Paratici finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi. Il dirigente ha lasciato la Juve, per lui ora si profila un approdo al Tottenham dove potrebbe ritrovare Antonio Conte. Ma la sua gestione continua a essere molto discussa dai fan bianconeri che lo reputano responsabile dei risultati negativi della squadra nell’ultima stagione.

La polemica: Romero svenduto

A scatenare ancora una volta la polemica è la notizia del possibile passaggio di Romero al Manchester United. Il giocatore ora di proprietà dell’Atalanta è stato uno dei difensori migliori dell’ultimo campionato tanto da attirare le attenzioni del Manchester United che sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta di 45 milioni di euro.

Le scelte sbagliate della Juve

A puntare sulle decisione sbagliate da parte della dirigenza bianconera ci pensa Paolo Ziliani che dal suo account Twitter scrive: Intanto la Juve, che ne era proprietaria lo ha ceduto all’Atalanta per 16+4 milioni di bonus (totale di 20). Romero ha 23 anni ed è appena stato nominato migliore difensore del campionato. La Juve rinnova i contratti a Chiellini (37 anni ad agosto) e Bonucci (34)”.

Le critiche dei tifosi bianconeri

A finire nel mirino della critica è ancora una volta Fabio Paratici che da qualche settimana ha lasciato la società bianconera, ma i tifosi non gli risparmiano le accuse: “Il top manager Paratici, sono bravi tutti a prendere De Ligt a 75, 15 di commissione e 12 al giocatore e poi abbiamo dovuto sentire per sei mesi la storiella della cricca di giornalista che 28 per Tomori sono troppi”.

E ancora: “Preferire quei due a Romero e Demiral è solo l’ultima perla di una gestione scellerata pure tecnicamente”. Ma c’è anche chi difende l’operato della Juve e si lancia all’attacco del giornalista: “Il rinnovo di Bonucci penso tu te lo sia appena inventato. Ma poi quando la Juve cede giocatori a troppo ti lamenti di plusvalenze, verme, quando lo cede a troppo poco pure. Ma allora non vi va bene niente”.

SPORTEVAI | 04-06-2021 11:47