L'addio di Paratici scatena il popolo juventino sul web

Fuori il primo. A pagare per ora dopo l’anno difficilissimo della Juventus è Fabio Paratici. Il club bianconero ha ufficializzato che non verrà rinnovato il contratto al ds. Apparentemente nessuna frizione, lo stesso Paratici terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente Agnelli il prossimo 4 giugno. Ora si aspettano le nuove mosse della proprietà bianconera, che potrebbero in parte venir fuori già dall’assemblea di Exor di domani ma intanto si scatenano i tifosi sui social.

I tifosi sul web si dividono sull’addio di Paratici

Fioccano le reazioni: “Primo passo fatto: addio di Paratici, ora nell’ordine: -Promozione di Cherubini -Esonero Pirlo -Ritorno di Allegri, tutto probabilmente dopo la conferenza per l’addio di Paratici (con Agnelli) il 4 giugno” o anche: “Il miglior DS d’Europa degli ultimi 10 anni, chissà se anche questo sarà un errore o no, vedremo. GRAZIE 10 anni fantastici”, oppure: “Ma l’errore di aver mandato via Marotta non è bastato?? Come si può lasciare andare un dirigente come Paratici?? Mah”.

C’è chi ricorda i colpi fatti dal ds: “Mi spiace che Paratici debba lasciare la Juve: alla fine ha portato Chiesa, De Ligt, Demiral, Kulusevski, Rabiot e CR7. Paga il caso Suarez” o anche: “Un grande dirigente ed una persona fantastica, grazie di tutto Fabio e buona fortuna per il tuo futuro”.

Un tifoso scherza (“Paratici entrerà a far parte della dirigenza dell’Inter: affiancherà così Marotta“), un altro intima: “Paratici solo una cosa devi fare, dire in procura chi ti ha ordinato la situazione Suarez”, un fan osserva: “Credo che tu abbia fatto il massimo in questi anni. Hai sbagliato qualcosa? Certamente sì. Si poteva fare meglio? Forse… È facile trovarne uno migliore?? Purtroppo no… In bocca al lupo per tutti”.

Per Moggi Paratici paga per tutti

Infine la chiosa dell’ex dg bianconero Luciano Moggi: “Mi sembra la classica situazione in cui uno deve pagare e Paratici paga per tutti”.

SPORTEVAI | 26-05-2021 15:28