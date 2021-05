Juve, porte girevoli: l'addio è sicuro, tifosi scatenati sul web

Più che la Partita del Cuore ieri sera all’Allianz Stadium di Torino sembrava una partita in famiglia Agnelli-Elkann (c’erano anche i piloti Ferrari, Sainz e Leclerc) e in particolare per per la Juventus. Quella del passato, del presente e del futuro. Proprio in queste ore sta prendendo forma la Juve che verrà e le voci su una rivoluzione generale si fanno sempre più forti. Tanto che l’addio di uno dei protagonisti della dirigenza è quasi sicuro, alla pari, o quasi, di un grande ritorno che tutti aspettano.

Fabio Paratici lascia la Juve

I primi a dare la notizia sono stati quelli di Sky Sport nella tarda serata di ieri. Questa mattina l’edizione di Tuttosport apre la prima pagina con il titolone: “Max è tornato, Paratici saluta“. Allegri di nuovo allo Stadium per il match a favore della ricerca sul cancro: pronta l’intesa per il suo ritorno alla Juventus. Chi saluterà sarà invece Fabio Paratici. Il Managing Director della Football Area del club bianconero, promosso capo dell’area tecnica dopo l’addio due anni fa di Marotta destinazione Inter, ha il contratto in scadenza in estate e per il momento non gli è pervenuta alcuna offerta di rinnovo. La sua assenza, in campo, ieri, alla Partita del Cuore assieme agli “juventini” è un altro segnale di addio.

Juve, addio Paratici: ecco il sostituto

Così come è stato con lo stesso Paratici all’addio di Marotta, Andrea Agnelli avrebbe individuato sempre all’interno del club bianconero il nuovo capo dell’area tecnica, Federico Cherubini, attuale Football Director (anche se non mancano le voci di un interesse per Tare, dopo quelle già uscite da tempo su Giuntoli). A parlare del possibile addio di Fabio Paratici alla Juventus nelle scorse ore è stato il giornalista, opinionista e tifoso della Juve, Luca Momblano nel corso di ‘juventibus’ su Twitch: “Sono pronto a commentare l’addio di Paratici alla Juventus: è una notizia che mi aspetto”.

Juve: fuori Paratici e Pirlo, dentro Allegri

Le immagini della Partita del Cuore di ieri sono state abbastanza iconiche del momento di incertezza del futuro della Juventus. In molti si sono soffermati sui vari abbracci in campo. Potrebbe avere il sapore di un passaggio di consegne il saluto tra Andrea Pirlo e Max Allegri guardacaso ieri avversari all’Allianz Stadium sotto lo sguardo ravvicinato, pure loro in calzoncini e scarpette, di Andrea Agnelli e John Elkann, che poi a loro volta hanno saluto calorosamente Allegri. A questo punto, se davvero come sembra, ci sarà la dipartita di Paratici le porte della Continassa potrebbero riabbracciare Max per continuare il discorso interrotto due anni fa.

L’addio di Paratici alla Juve scatena il web bianconero

Juventini che non hanno perso tempo a commentare le ultime voci sul futuro in panchina e dietro la scrivania della Vecchia Signora. Pareri come al solito discordanti: “Paratici lascerà la Juve a fine giugno, non si sa chi sarà il mister e nemmeno chi farà mercato. Ora i filo societari mi insulteranno e diranno che va tutto bene, ma io la chiamo improvvisazione e siamo al terzo anno consecutivo”.

Tifosi Juve decisi: “L’importante è che prendano decisioni tempestive, decise e che vengano perseguite davvero: voglio vedere una programmazione, Max, Zizou o Pirlo che sia, Paratici o Cherubini che sia”; “Sinceramente terrei Paratici, esclusivamente per lo scouting, con un ds al suo fianco che si occupi delle mansioni non adeguatamente ricoperte quest’anno; sul fronte allenatore, mi vanno benissimo sia un Max riposato sia uno Zizou voglioso”.

C’è chi non è d’accordo col ritorno di Max Allegri: “Facciamo sempre gli stessi errori… Mi sembra di tornare a 30 anni fa quando venne richiamato Trapattoni.. Pirlo dovrebbe restare, specialmente se CR7 dovesse partire. Senza di lui riuscirebbe a dare un’impronta di gioco, non si può cambiare ogni anno allenatore”

SPORTEVAI | 26-05-2021 09:32