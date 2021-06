Mercato Juventus, Allegri ha fatto le sue scelte: tanti esuberi

La nuova Juventus di Max Allegri prenderà presto forma. La società bianconera è intenzionata ad accontentare il più possibile il nuovo allenatore, cercando di cedere quei giocatori che, secondo Max Allegri, non possono più far parte del nuovo progetto.

La lista è piuttosto lunga. A centrocampo, si starebbe cercando un acquirente per Arthur. Il brasiliano non ha convinto nella sua prima stagione in bianconero. Si aspetta una proposta congrua, anche se il valore del cartellino dell’ex Barcellona è piuttosto elevato.

Da capire anche il futuro di Aaron Ramsey. Il gallese non è mai riuscito, complici diversi infortuni, ad avere un rendimento costante. Max Allegri preferirebbe giocatori più solidi su cui fare affidamento.

Nonostante le sue dichiarazioni, anche Adrien Rabiot non sarebbe certo di restare bianconero. Il francese ha grandi potenzialità ma ha anche caratteristiche molto particolari. Potrebbe essere sacrificato o scambiato.

Come ogni estate, anche la posizione di Federico Bernardeschi non è chiara. Dovesse arrivare la proposta giusta, Max Allegri non si impunterebbe e lo lascerebbe andare. Da non escludere uno scambio.

Ovviamente, il nodo da sbrogliare nel minor tempo possibile è quello legato a CR7. Max Allegri sa che la permanenza o meno del portoghese cambierebbe, completamente, i suoi piani (e quelli di Paulo Dybala). La sensazione è che si vada verso la separazione.

Non appena saranno piazzati alcuni esuberi, la Juventus andrà alla ricerca di giocatori graditi al nuovo allenatore. Al momento, Manuel Locatelli del Sassuolo sarebbe in cima alle preferenze dello stesso Max Allegri.

OMNISPORT | 08-06-2021 08:26