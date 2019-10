Juventus, Bernardeschi non trova spazio e si guarda attorno

Federico Bernardeschi é alla sua terza stagione in bianconero. Dopo un primo anno da apprendistato, la scorsa stagione, con Max Allegri in panchina, l'ex viola ha trovato più spazio. Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, si aspettava un ulteriore incremento del suo minutaggio in campo e, invece, in questa prima fetta di stagione, il 25enne esterno d'attacco è rimasto, spesso, a guardare i compagni giocare al posto suo. Stanco di non giocare con continuità, potrebbe fare le valigie a gennaio.

L’ex talento dei viola è molto stimato. Durante la scorsa finestra di mercato, si è parlato di un interessamento perfino del Barcellona. Ora si vocifera di un possibile scambio con il PSG con Leandro Paredes come “merce di scambio”. Al momento, di concreto non ci sarebbe ancora nulla e Federico Bernardeschi vorrebbe, a tutti i costi, convincere Maurizio Sarri a concedergli più spazio. Non facile. Nonostante l’infortunio di Douglas Costa e il successivo stop di Danilo, l’allenatore bianconero ha preferito altre soluzioni.

Juan Cuadrado è diventato un titolare insostituibile mentre, a livello di modulo, è sparito il tridente con l’inserimento di Aaron Ramsey come trequartista, alle spalle di due punte (Cristiano Ronaldo e una tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain). Uno scenario che, di fatto, non prevede l’impiego di Federico Bernardeschi.

Maurizio Sarri lo vede come un centrocampista (mezzala) ma, avendo a disposizione tantissimi centrocampisti, fatica a trovargli una sistemazione in campo. Da qui le tante panchine collezionate in questa prima fetta di stagione.

A 25 anni, Federico Bernardeschi non può permettersi di essere utilizzato con il contagocce, anche in ottica Nazionale. All’orizzonte c’è da conquistarsi un posto tra gli Azzurri che parteciperanno al prossimo Europeo e il bianconero vuole esserci.

A gennaio, il nome di Federico Bernardeschi sarà molto chiacchierato. Davanti ad una proposta importante, con la garanzia di essere protagonista, potrebbe anche fare le valigie e salutare la Juve.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 08:27