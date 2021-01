Juventus, blitz in Germania: doppio colpo di mercato

Torna a scaldarsi l’asse Juve-Bayern in questi ultimi giorni di mercato invernale. I dirigenti bianconeri, sempre alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo, avrebbero inserito in lista acquisti Joshua Zirkzee, giovane talento dei bavaresi, classe 2001, alla ricerca di spazio e continuità per crescere.

Secondo Calciomercato.com, Zirkzee potrebbe arrivare in prestito per 18 mesi, e coprirebbe il ruolo di quarta punta nella Vecchia Signora, dove troverebbe più spazio rispetto a quello che ha a disposizione attualmente in Baviera (in Bundesliga è finora sceso in campo appena 3 volte, per un totale di 90 minuti).

Il Bayern conta molto su di lui e difficilmente se ne priverà in futuro, ma potrebbe decidere di farlo crescere a Torino. L’altro nome caldo di cui si è parlato nel contatto italo-tedesco è quello di Corentin Tolisso.

Il centrocampista francese è da tempo un obiettivo della Juventus, e nel 2017 sbarcò in Germania proprio ai danni dei bianconeri, che erano vicini a chiudere. Il giocatore in Bundesliga non ha però mai veramente ingranato, anche perché penalizzato da un infortunio, e in questa stagione stenta a trovare spazio.

Complicato riuscire a completare l’affare entro gennaio, ma per giugno la porta del Bayern Monaco potrebbe aprirsi. Escluso l’inserimento di Douglas Costa nella trattativa: il brasiliano ha deluso in Germania e tornerà a Torino al termine della stagione. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League, al Wolverhampton.

OMNISPORT | 25-01-2021 14:52