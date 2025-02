Juventus, la vendetta contro Mina dopo il gesto dell’andata: ma sui social esplode la rabbia contro Colombo e il Var

I bianconeri di Thiago Motta espugnano Cagliari ma protestano per il mancato rigore concesso per un fallo di Luperto su Vlahovic ma si prendono anche una rivincita contro il colombiano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus si mette alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. La vittoria di Cagliari è la quarta di fila per i bianconeri che risalgono prepotentemente in classifica. Ma dopo i 90 minuti in terra sarda non mancano anche le polemiche per le decisioni dell’arbitro Colombo e del mancato utilizzo del VAR.

Il mancato rigore su Vlahovic

L’episodio che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus arriva al 78’ della ripresa. I bianconeri ripartono con un contropiede veloce dopo un recupero di Thuram. Vlahovic è lanciato verso la porta di Caprile ma al momento della conclusione viene spinto alle spalle dal difensore del Cagliari, Luperto. Una spinta che appare piuttosto netta e che non permette all’attaccante serbo di coordinarsi per la battuta con la palla che finisce fuori dallo specchio. L’arbitro Colombo però decide di far continuare e nonostante il contatto pare falloso il Var non può intervenire perché si tratta di una decisione di campo del direttore di gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cagliari-Juventus: le pagelle

La rabbia dei tifosi della Juventus

Nonostante la vittoria, i tifosi della Juventus si lanciano subito nelle proteste. La squadra di Motta porta a casa una vittoria importante ma anche sofferta visto che non è riuscita a trovare per un po’ di imprecisione la rete del raddoppio. Il rigore non fischiato diventa così argomento di discussione sui social: “Uno dei rigori più clamorosi della storia, a campo aperto impossibile non vederlo”, scrive Giuseppe. E ancora: “Oggi grazie a Cagliari-Juventus abbiamo imparato che spingere da dietro qualcuno è da maleducati ma non è fallo”. I tifosi oltre ad attaccare l’arbitro Colombo mettono anche in discussione l’uso del Var: “Fosse successo all’Inter, il protocollo Var sarebbe diverso”.

Mina vittima del karma: la vendetta è servita

A spalancare le porte alla vittoria della Juventus, oltre che una solidissima prestazione della squadra di Thiago Motta, c’è stato il clamoroso errore di Mina che con la sua giocata ha di fatto consegnato un pallone d’oro a Vlahovic che lo ha sfruttato al meglio per la rete del vantaggio che poi è risultata decisiva. Per i tifosi della Juventus, l’errore del difensore colombiano diventa un intervento del karma. Il giocatore cagliaritano aveva fatto discutere nel match dell’andata, dopo il gol dei sardi infatti si era reso protagonista di un’esultanza sotto la curva bianconera che gli era costata anche un cartellino giallo.

A spiegare il motivo di quella esultanza era stato lo stesso giocatore colombiano al termine del match: “Il mio gesto verso i tifosi della Juventus. Sono molto amico di Cuadrado e sono arrabbiato per come l’hanno trattato i tifosi della Juventus”. Tifosi bianconeri che ora si prendono una gustosa rivincita contro il povero Yerry.