Cagliari, Mina spiega gestaccio a tifosi Juve: provocazione social del club sardo, è bufera

Il difensore colombiano aveva un motivo personale per prendersela con i fan bianconeri. Il gesto dell'esultanza provocatoria e il post del club

Perchè ieri Yerry Mina, dopo il gol del pareggio del Cagliari con la Juventus realizzato all’87’ da Marin su rigore, ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri con un brutto gesto che gli è costato anche un’ammonizione e stava per scatenare anche una mini-rissa in campo? E’ stato lo stesso giocatore, bersagliato anche sui social, a chiarire la vicenda.

Juventus-Cagliari, polemiche: rigori ed espulsioni mancate

La partita tra Juve e Cagliari è stata ricca di tensioni tra rigori dati e negati, un rosso forse eccessivo a Conceicao e diverse situazioni dubbie. Con i nervi già tesissimi in Juventus-Cagliari, da parte di entrambe le squadre, dopo il gol del pareggio i giocatori del Cagliari hanno esultato correndo verso una zona dello stadio occupata dai tifosi bianconeri, e in questo contesto si è verificato il gesto provocatorio di Mina.

Cosa ha fatto Mina: l’esultanza polemica allo Stadium

Mentre i compagni festeggiavano, Mina ha alzato le mani al cielo, facendo un gesto con le mani che ha infiammato ulteriormente il clima sugli spalti.

Sui social è stato diffuso il video, registrato dagli spalti, e il difensore del Cagliari ha fatto il gesto di un ‘quadrato’ con le mani. L’arbitro Marinelli, della sezione di Tivoli, ha notato l’atteggiamento del difensore colombiano e ha deciso di ammonirlo. Il gesto è stato percepito come una provocazione verso i tifosi della Juventus, già delusi dal risultato del match.

La spiegazione del gesto di Mina: “Era per Cuadrado”

Al termine di Juventus-Cagliari, intervistato da DAZN, Mina ha chiarito il motivo del suo gesto. Il difensore ha spiegato che la sua esultanza era in realtà un tributo al suo connazionale e amico Juan Cuadrado: “Sono molto amico di Cuadrado. Non mi è piaciuto come è andato via e per questo mi sono inca**ato un po’”.

Mina ha poi anche minimizzato un episodio di tensione avvenuto durante la partita con Vlahovic, implacabile dal dischetto, commentando: “Questo rimane in campo. Adesso va tutto bene”.

Il Cagliari provoca la Juventus sui social: “Fino alla fine”

Ma non finisce qua. Anche il celebre motto dei bianconeri è stato oggetto di scherno da parte dei social media manager del Cagliari. Su Twitter spopola un post della società sarda che, per ricordare il risultato finale del match, cita il solito grido di battaglia della Juventus: “Fino alla fine”.

Nei commenti scoppia l’inferno: “Ecco come far impazzire i gobbi”. E ancora: “Geniale, noi segniamo alla fine del match e pareggiamo contro una Juventus ladra che voleva anche un calcio di rigore…” Non si placano i tifosi: “Per non dimenticare l’espulsione diretta mancata a Thuram: fino alla fine si ruba”. E infine: “Questo fino alla fine mi ricorda un celebre film: non si ruba in casa dei ladri. E infatti il Cagliari non ha rubato niente!!!!!!!!!!!!”