Juventus, Calvo: "Uefa? Non siamo preoccupati"

Il Chief Football Officer dei bianconeri: "Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo".

16-02-2023 22:26

Il dirigente della Juventus Francesco Calvo a Sky ha parlato prima del match di Europa League contro il Nantes, commentando le possibili sanzioni Uefa per la vicenda plusvalenze: “Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo dell’Uefa. Non abbiamo timore, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare anche perché non dimentichiamo che si deve prima chiudersi il percorso della giustizia sportiva in Italia che è ancora lontano dal concludersi”.

“Pogba? È un investimento importante e di lungo periodo, ha molto carisma tecnico e caratteriale e sarà molto importante quando rientrerà. Si sta allenando con entusiasmo, ieri si è allenato in gruppo, lo aspettiamo con fiducia”.