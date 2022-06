Juventus, c'è un mistero sul contratto di Morata

30-06-2022 20:56

Alvaro Morata ha salutato per la seconda volta la Juventus. Ma le loro strade potrebbero presto incrociarsi di nuovo. Come riporta Marca, il contratto dell’attaccante spagnolo con l’Atletico Madrid non sarebbe in scadenza alla fine della prossima stagione, ma nel 2024.

Sembra infatti che Morata abbia firmato il rinnovo con i Colchoneros prima di iniziare la sua seconda esperienza in bianconero. La novità nell’accordo potrebbe così far riaprire la trattativa fra Atletico e Juventus, con lo spagnolo che avrebbe la possibilità di tornare per l’ennesima volta a Torino.