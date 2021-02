Juventus, Chiellini: escluse lesioni muscolari al polpaccio

Arrivano buone notizie in casa Juventus dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto stamane il difensore binconero. Nella serata di ieri infatti, Giorgio Chiellini è uscito dal campo infortunato nella sfida tra Juventus e Porto. Il difensore bianconero sembra essersi fermato in tempo, prima che la situazione peggiorasse, uscendo dal campo camminando normalmente.

Ed infatti il comunicato diramato oggi dalla Juventus trasmette ottimismo, non ci sono lesioni e le sue condizioni verranno valutate di giorni in giorno: “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Il difensore della Juventus potrebbe quindi saltare la partita contro il Crotone di lunedì sera, ma il grande obiettivo sarà soprattutto rimettersi in forma al 100% per la sfida di ritorno contro il Porto.

OMNISPORT | 18-02-2021 15:23