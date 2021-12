30-12-2021 21:34

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista dei prossimi impegni stagionali. Al raduno non c’erano i sudamericani, che torneranno in gruppo domani, e Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è venuto a contatto con un positivo ed è in isolamento precauzionale. Ramsey invece è in permesso fino a lunedì, quando potrebbe rientrare per dare l’addio al club.

OMNISPORT