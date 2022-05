Juventus, Commisso: "Vlahovic? Il signorino ci ha rovinato"

25-05-2022 10:55

Negli Usa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare della cessione di Vlahovic alla Juventus: “Con Dusan eravamo settimi, senza siamo arrivati settimi. Con la Juventus ha fatto 7-8 gol, lo stesso numero che hanno fatto Piatek e Cabral insieme. Non abbiamo perso molto vendendo Vlahovic anche se coloro che pensano di sapere il futuro dicono che con lui saremmo andati in Champions”.

Commisso però non ha digerito la trattativa: “Ripeto i suoi procuratori e lui non sono stati onesti con me. Prima Ristic mi disse che voleva parlare solo con me, poi fingeva di andare al bagno durante il summit per parlare con due amici. Il giorno dopo mi disse che potevamo trovare un accordo a 8 milioni netti, passando da 5 a 8 come richiesta in 24 ore. E chiedendo prima 3 poi 6 per loro più una percentuale sulla cessione del giocatore ed una percentuale sulla futura squadra. Finì il negoziato ed imparai una grande lezione, non accettando tutto questo e dicendo ai miei di prendere un altro centravanti. Il ‘signorino’ ci ha rovinato dicendo che rimaneva: quando prendemmo Piatek e Cabral aveva capito che lo avremmo messo in panchina ed anche lui ha imparato la lezione. Arsenal, Real ed Atletico non l’hanno voluto, la Juve si ed abbiamo venduto”.