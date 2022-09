Juventus, Conte potrebbe tornare se salta Allegri

24-09-2022 12:47

Al momento, come emerso dal CDA andato in scena ieri, la Juventus non intende esonerare Max Allegri, sia per i costi che comporterebbe la scelta, sia per dare la possibilità al tecnico toscano di rialzarsi e non sconfessare un progetto tecnico sul quale si è investito parecchio.

Tuttavia dall’Inghilterra, e precisamente dal Daily Star, torna l’ombra di Antonio Conte sulla panchina di Allegri. Sembra infatti, secondo il tabloid britannico, che Conte sia pronto a valutare un possibile ritorno in bianconero in caso di esoneri di Max.

Al momento però il tecnico salentino starebbe anche trattando il rinnovo col Tottenham, e dunque il ritorno a Torino al momento è una strada molto in salita.