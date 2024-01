Juventus, cosa fa oggi Nedved: il no allo Sparta Praga e la scelta di vita

Dopo il terremoto provocato dal caso plusvalenze che ha portato alle dimissioni dell'intero cda della Juventus, Nedved ha chiuso con il calcio

12-01-2024 09:47

La nuova vita di Pavel Nedved. Dopo il lungo matrimonio con la Juventus, prima da calciatore e poi da vicepresidente, il ceco ha detto basta (almeno per il momento) con il calcio. Il caso plusvalenze, che ha interrotto la sua avventura da dirigente in bianconero, lo ha profondamente segnato. Tanto da fargli rifiutare un’offerta della Federcalcio della Repubblica Ceca e anche quello Sparta Praga.

Nedved è l’addio alla Juve dopo terremoto per caso plusvalenze

Dal 2015 al 2022 Nedved ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Juve, dove aveva già giocato dal 2001 al 2009 dopo essere stato portato in Italia dalla Lazio. Cuore bianconero, Pavel. Un legame che sembrava indissolubile. Ma che non ha potuto resistere al terremoto provocato dal caso plusvalenze, in seguito al quale l’intero Cda si è dimesso. Fine dell’era Agnelli. Fine dell’era Nedved, presenza fissa in tribuna fino a quel momento. Finito nel registro degli indagati e inibito per otto mesi a svolgere attività in ambito Figc, è stato poi l’unico dirigente della vecchia guardia a salvarsi dall’inibizione. Prosciolto da ogni accusa.

Che cosa fa oggi Pavel Nedved? La nuova vita della Furia Ceca

Il calcio sembra, oggi, una parentesi archiviata. Ma l’Italia gli è rimasta nel cuore, dal momento che la sua nuova vita si divide tra la Repubblica Ceca e il Belpaese. Come riferito da Il Corriere della Sera, insieme alla compagna Dara Rolins, cantante slovacca di 50 anni, si sta dedicando alla costruzione di due case.

Nedved ha spostato i suoi interessi concentrandosi su investimenti immobiliari che lo hanno portato ad acquistare degli appezzamenti di terreno nella riserva naturale Divoká Sarka per la cifra monstre di 35 milioni di euro. La sua idea è realizzare una villa da mille e una notte. Proprio come sta facendo sul Lago Maggiore, dov’è in fase di costruzione un’abitazione extra lusso con vista da favola.

No al ritorno nel calcio: ecco le proposte rifiutate da Nedved

Magari non è un addio definitivo, ma, almeno per il momento, Nedved preferisce tenersi lontano dal mondo del calcio. E per questo motivo che ha rifiutato due proposte, di cui una particolarmente allettante. Già, perché la Federcalcio della Repubblica Ceca gli ha offerto l’incarico di direttore tecnico della Nazionale, senza però incassare il sì dell’ex vicepresidente della Juventus.

Lo stesso è successo con lo Sparta Praga, che avrebbe voluto contare sulla sua esperienza per compiere il salto di qualità anche a livello internazionale. Ma, in questa fase della sua (nuova) vita, per Pavel contano solo la famiglia e i suoi investimenti in ambito immobiliare.