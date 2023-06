Juventus, processo plusvalenze: colpo di scena, cade accusa per Agnelli, Nedved e Paratici

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la procura ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per i tre ex componenti del collegio sindacale della Juve nell’ambito della giustizia ordinaria, Paolo Piccatti, Nicoletta Paracchini e Silvia Lirici. Una richiesta dovuta al fatto che, “dopo gli accertamenti, non è stato evidenziato un loro coinvolgimento nell’ambito della manovra stipendi, delle side letter, così come della carta Ronaldo”.

Fonte: ANSA