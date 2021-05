Juventus, Cristiano Ronaldo: "Raggiunto traguardo che mi ero prefissato in Italia"

In quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione in Serie A, Cristiano Ronaldo è stato in grado di firmare ben 29 gol, trascinando la Vecchia Signora ad una insperata qualificazione in Champions League, almeno fino a qualche settimana fa, quando la Juventus veniva presa a pallate 3-0 da uno dei migliori Milan della stagione.

Ora, a boccie ferme, il fenomeno di Madeira saluta la stagione con un lungo post sul proprio profilo Instagram, rimarcando, oltre al successo della squadra, i propri traguardi personali in questi 3 anni in bianconero. Ecco la traduzione del post dall’originale scritto in lingua inglese:

“La vita e la carriera di ogni grande giocatore è fatta di alti e bassi. Anno dopo anno, abbiamo affrontato squadre fantastiche con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi. Così abbiamo dato il nostro meglio per tenerci al massimo livello.

Quest’anno non abbiamo potuto vincere la Serie A, congratulazioni all’Inter per il titolo meritato. Comunque, devo valutare tutto quello che abbiamo conquistato questa stagione alla Juventus, in termini di collettivo e in maniera individuale. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, il mio titolo di capocannoniere mi riempiono di gioia, nonostante la difficoltà nell’andare avanti, in un Paese in cui non è mai facile vincere.

Con questi obiettivi, ho raggiunto il traguardo che mi ero prefissato il primo giorno del mio arrivo in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, ed essere poi il miglior giocatore e il capocannoniere in questo grande Paese calcistico, pieno di grandi giocatori, club enormi e una cultura sportiva unica.

Ho sempre detto che non sono io a rincorrere i record, sono i record a rincorrere me. Per quelli che non sanno cosa voglia dire, è molto semplice: il calcio è un gioco di squadra, ma è attraverso l’individuo che aiutiamo i nostri club a raggiungere gli obiettivi. Cerchiamo sempre di fare di più in campo, i record eventualmente arrivano e portano con sé inevitabilmente i titoli. Alcuni sono naturale conseguenza.

Dunque, sono molto orgoglioso di quanto sia stato nuovamente replicato nei giorni scorsi: campione in Inghilterra, in Spagna e in Italia, ho vinto la Coppa in Inghilterra, Spagna e Italia, vincitore di Supercoppa in Inghilterra, Spagna e Italia; miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; capocannoniere in Inghilterra, Spagna e Italia, oltre 100 gol per un club in Inghilterra, Spagna e Italia.

Nulla è comparabile alla sensazione di sapere di aver lasciato il mio marchio nei Paesi in cui ho giocato, e di aver dato gioia ai tifosi dei club che rappresento. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi spinge, questo è ciò che sempre mi farà andare avanti fino all’ultimo giorno.

Grazie a tutti quelli che hanno viaggiato con me. Restiamo insieme!”

Questo il messaggio di CR7, criptico, autocelebrativo, in pieno stile Ronaldo. Qualcuno ci potrebbe leggere una dichiarazione d’amore verso la Juve, altri un messaggio d’addio. Qualunque sia, se la stagione dei bianconeri non è stata proprio esaltante, la colpa non si può attribuire ad un giocatore che segna 40 gol in tutte le competizioni.

OMNISPORT | 24-05-2021 22:55