Juventus, Cristiano Ronaldo sempre più lontano: "Vuole il Real Madrid"

Mai così criticato , mai così messo in discussione. Cristiano Ronaldo sta per mettersi alle spalle la settimana più difficile della sua esperienza alla Juventus , e ormai tutta la stampa spagnola sembra concorde su un punto. Che mette in discussione l’intero progetto che vestì CR7 di bianconero nell’estate 2018. Il portoghese, infatti, non vedrebbe l’ora di tornare al Real Madrid .

Se ne parla già da qualche ora , ma nel frattempo sono arrivate conferme dai più autorevoli quotidiani che da sempre seguono con un occhio privilegiato le vicende dei Blancos: ‘Marca e ‘As’ . Entrambi infatti parlano di un Cristiano Ronaldo che addirittura da mesi starebbe lavorando in sordina per accelerare il suo ritorno tra le Merengues. Con un alleato di grande peso , in tal senso.

Si tratta del suo agente Jorge Mendes , il potentissimo procuratore che starebbe facendo carte false pur di convincere il Real Madrid a riabbracciare Cristiano Ronaldo. Ma i problemi, in tal senso, non mancano. E ad evidenziarli sono gli stessi quotidiani iberici.

L’operazione, infatti, è complessa: l’ addio di Cristiano Ronaldo di tre anni fa fu piuttosto doloroso , ma non è questo il problema più insormontabile. L’ onerosissimo ingaggio di CR7 peserebbe infatti non poco sulle casse del Real Madrid, generando ulteriori perplessità in Florentino Perez .

Ma la questione, a questo punto, appare quasi secondaria. Perché, fronte Juventus , c’è da fare i conti con un campione che la stampa spagnola definisce completamente demotivato a proseguire la sua avventura bianconera. Con tutto ciò che ne consegue.

OMNISPORT | 13-03-2021 11:48