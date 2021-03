Mercato Juventus, novità inattesa sul futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in estate. L’addio del fuoriclasse portoghese non sarebbe legato a questioni di campo, ma ai problemi di budget della Vecchia Signora, pesantemente colpita dalle conseguenze della pandemia.

Le pretendenti all’asso portoghese

Secondo quanto riporta Sportmediaset i 31 milioni di euro netti di ingaggio annuo di CR7 sono ormai fuori portata per la società bianconera, disponibile così a cedere il cinque volte Pallone d’Oro se arriverà l’offerta giusta. Nelle ultime settimane Ronaldo è stato accostato all’Inter Miami di Beckham: l’asso lusitano si è sempre detto interessato a un’esperienza negli Stati Uniti.

Ma Ronaldo piace anche al Paris Saint Germain, che potrebbe fare un tentativo nei prossimi mesi se non andrà in porto il corteggiamento per l’altro fenomeno Lionel Messi, in odore di addio dal Barcellona.

Il dopo Ronaldo alla Juve

In pole position per la sostituzione di CR7 ci sarebbe Mauro Icardi, vecchio pallino di mercato di Fabio Paratici, che è ancora in contatto con la moglie-agente Wanda Nara: un paio d’anni il giocatore fa era stato ad un passo dal trasferimento a Torino. La prossima estate potrebbe essere la volta buona, considerato che il Psg non lo considera una priorità come il rinnovo di Mbappé e il riscatto di Moise Kean dall’Everton.

Icardi in passato si è sempre mostrato più che disponibile per il trasferimento sotto la Mole, e gli ostacoli per la Juve sarebbero soprattutto da parte Psg: i campioni di Francia chiedono almeno 60 milioni di euro per la sua sessione. Sempre secondo Sportmediaset, l’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di spalmare l’investimento in più anni, proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto la stagione successiva o quella dopo.

Oltre a Ronaldo, potrebbero lasciare la Continassa anche i due parametri zero arrivati nell’estate del 2019, Ramsey e Rabiot, che percepiscono uno stipendio eccessivo e non hanno mai convinto a Torino.

OMNISPORT | 05-03-2021 20:29