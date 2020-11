Juventus, Cristiano Ronaldo si sfoga dopo la doppietta

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il ritorno in campo con una doppietta allo Spezia. Dopo la partita l’attaccante della Juventus è il ritratto della gioia: “Sono stati 18-19 giorni in cui non ho potuto fare ciò che più mi piace, giocare a calcio. Non ho mai avuto alcun tipo di sintomo, sono sempre stato bene e ora sono tornato il giocatore di sempre, anche se mi ci vorrà ancora qualche giorno per essere al 100%”.

CR7 ha trascinato la squadra in un momento non semplicissimo, dopo due pareggi di fila in campionato. Ora la Juventus è seconda a -4 dal Milan: “Il Milan sta facendo un grandissimo lavoro, ma dobbiamo stare anche attenti alla Lazio, al Napoli… È un campionato difficile e noi stiamo crescendo, speriamo di avere imboccato una strada positiva da questa partita”. Sul post del tampone e polemiche varie ha glissato così: “Cristiano is back, conta solo questo“, sono le parole ai microfoni di Sky.

Il tecnico della Juve Andrea Pirlo ha così commentato la prestazione del portoghese e della squadra: “Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, dovevamo chiuderla, abbiamo creato tanto, ma quando non concretizzi c’è sempre il rischio che le gare si riaprano. Però nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, con la voglia di vincere e Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano“.

Dybala sostituito: “Ha fatto una buona partita anche lui, gli manca un po’ la condizione, la gamba giusta, però sta crescendo e lo aspettiamo”.

Sulla “costruzione” della squadra: “Saremo al 60-70%, aspettiamo che rientrino i giocatori per assimilare quello che proviamo durante le settimane, e poi piano piano si vedranno anche altre situazioni che cerchiamo di proporre. Dobbiamo essere più veloci nel ricercare i giocatori tra le linee, una volta trovata la posizione giusta, attaccare lo spazio, la profondità: i giocatori che abbiamo sono bravissimi a fare questo”.

