Juventus, Cristiano Ronaldo sorprende ancora: le indiscrezioni

Cristiano Ronaldo sorprende ancora: secondo i test fisici rilevati alla Continassa nei primi giorni di allenamento dopo la lunga quarantena a causa del Coronavirus, CR7 ha fatto registrare risultati migliori rispetto a quello dello scorso marzo, appena prima della sospensione del campionato.

Il cinque volte Pallone d'Oro, 35 anni, è tornato in Italia in forma smagliante dopo il periodo di lockdown a Madeira, in Portogallo, dove ha lavorato incessantemente tra palestra e campo per mantenere ad alto livello le sue condizioni fisiche. Le autorità della sua isola natale gli hanno inoltre permesso di sfruttare le strutture dello stadio Nacional di Madeira, per allenarsi sull'erba.

Gli allenamenti hanno pagato: secondo Tuttosport le prove di forza con le macchine hanno fornito dati leggermente superiori rispetto a quelli di marzo. Inoltre Ronaldo avrebbe uno spunto in velocità migliore a quello fatto registrare pre Juventus-Inter.

Tornato a Torino, CR7 ha continuato a lavorare singolarmente per completare il percorso cominciato già prima della quarantena dopo alcuni problemi fisici. Ronaldo, fa sapere sempre Tuttosport, ha lavorato in media dalle tre alle quattro ore al giorno negli ultimi tre mesi.

CR7 ha interrotto la stagione sul più bello: dallo scorso agosto ha segnato 25 reti in 32 partite tra campionato e coppe, ed aveva iniziato il 2020 alla grande con 11 gol in 12 match di Serie A disputati.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 12:01