Juventus, Cristiano Ronaldo: una voce sta facendo infuriare i tifosi

“Spettatore non pagante”, “impresentabile”, “irriconoscibile”, “calciatore finito”: sui social fioccano giudizi impietosi nei confronti di Cristiano Ronaldo. CR7 è il simbolo di una Juventus che non gira più: il portoghese è a digiuno da quattro partite consecutive, la sua astinenza da gol più lunga in questa stagione. In aprile ha segnato appena due reti: secondo le statistiche, non succedeva dal 2006.

Contro la Fiorentina Ronaldo di nuovo non è riuscito a trovare l’intesa con Dybala: nella ripresa con Morata è andata meglio ma la rete divorata all’84’ grida vendetta.

Gol a parte, l’attaccante portoghese è risultato tra i peggiori in campo, soprattutto per il suo atteggiamento, apparso anche al Franchi troppo nervoso, poco motivato e combattivo. Un comportamento che sta facendo indispettire i tifosi: secondo molti Ronaldo, persi gli obiettivi dello scudetto e della vittoria in Champions, si sta risparmiando e autogestendo in vista dell’Europeo con il Portogallo.

Dopo la partita Andrea Pirlo lo ha difeso: “Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio che in altre partite, ha avuto occasioni che non ha sfruttato, ma nel complesso non ha fatto male. Togliere lui o Dybala? Sono giocatori diversi, Paulo lega di più il gioco, la scelta è stata fatta per quello”.

Le voci su una sua partenza si moltiplicano: in caso la Juve mancasse la qualificazione in Champions l’addio del cinque volte Pallone d’Oro sarebbe praticamente inevitabile. Senza la competizione europea più importante i bianconeri non sarebbero più in grado di pagare il pesante stipendio da 60 milioni lordi l’anno, e lo stesso CR7 saluterebbe i torinesi per giocare nell’Europa che conta. Mancano però le pretendenti: Manchester United e Psg potrebbero farsi avanti, ma offrendo uno stipendio nettamente inferiore a quello che percepisce attualmente a Torino.

OMNISPORT | 26-04-2021 11:48