Juve, tifosi infuriati: “Poi se la prendono con Ronaldo”

La gara tra Fiorentina e Juventus ha sempre un sapore particolare. Anche se la formazione viola non occupa le prime posizioni della classifica, ogni volta che si avvicina la sfida con i rivali bianconeri c’è sempre grande attenzione e voglia di fare bene. E anche in questa occasioni i tifosi della Viola non hanno mancato di far notare ai loro giocatori l’importanza di questa gara.

Il video della discordia

Sui social circola un video che mostra oltre un centinaio di tifosi della Fiorentina che si sono riuniti nei pressi del centro sportivo Davide Astori alla vigilia della gara della Juventus. Immagini assolutamente normali se non fossimo in piena pandemia, e assembramenti di questo tipo non fossero vietati dalla legge. E a farlo notare sono in tanti sui social come il giornalista Mirko Nicolino che scrive: “Fatevi un giro delle testate e ditemi un po’ se ne trovate una che condanna questi assembramenti illegali. Poi mandano i droni a rincorrere i runner. O Ronaldo in Valle d’Aosta”.

La reazione dei tifosi

E per il popolo juventino che ha vissuto una settimana decisamente agitata sembra essere la goccia finale: “Ripugnanti loro e il doppopesismo dei giornali, ma ormai ci siamo abituati”. E ancora: “Improvvisamente il Covid non è più un problema. Il miracolo della Juventus che arriva in città”.

E sono in tanti anche i cittadini, non solo i tifosi, che sono amareggiati per le immagini che arrivano da Firenze in un momento in cui i casi sono ancora alti e in tanti sono costretti a fare sacrifici molto importanti sia dal punto di vista economico che sul piano personale: “Questo è ancora poco. In tantissime città italiane, in questo momento, ci sono assembramenti da liberi tutti. In questo modo non se ne esce. Ci sono tantissimi che non hanno la capacità mentale per comprendere cosa succede”.

E anche in questa occasione viene tirato in ballo l’argomento della Super Lega che anima le discussioni dai tifosi da una settimana: “Ogni anno lottano per non retrocedere, la stagione della Fiorentina è fatta di due partite. Super Lega tutta la vita”.

