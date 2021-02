Juventus da rifare a centrocampo: due obiettivi per l'estate

Nuova rivoluzione a centrocampo in arrivo per la Juventus. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey sono i principali indiziati a partire in estate (per loro sono in arrivo diverse offerte da club di Premier, tra cui l’Everton), e gli uomini di mercato bianconeri si sono già messi alla ricerca di rinforzi per migliorare il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo.

Tra gli obiettivi della Vecchia Signora c’è anche il mediano brasiliano del Real Madrid Casemiro. Il verdeoro è in scadenza di contratto nel 2023 ed è valutato circa 40 milioni di euro dalla dirigenza dei blancos.

Un altro obiettivo è lo spagnolo Isco, sempre del Real Madrid. A differenza di Casemiro, l’iberico trova sempre meno spazio agli ordini di Zidane e lascerà la squadra a giugno. I bianconeri si erano mostrati freddi in inverno, ma nella prossima sessione estiva potrebbero tornare sul giocatore, che se ne andrà dalla Spagna a prezzo scontato.

Per quanto riguarda la fascia, gli occhi sono invece puntati sul madridista Marcelo, in scadenza nel 2022. Il Real vorrebbe cederlo quest’estate per evitare di perderlo a zero nella prossima stagione: da sempre i bianconeri sono sulle tracce, e Cristiano Ronaldo sarebbe ben felice di riabbracciare il suo ex compagno di squadra.

OMNISPORT | 15-02-2021 09:48