Juventus, deciso il futuro di Demiral

16-06-2022 09:54

Dopo non essere stato riscattato dall’Atalanta, Demiral sta aspettando di capire quale sarà il suo futuro. Nonostante un contratto con i bianconeri sino al giugno del 2024, il turco è destinato a fare le valigie.

La Juventus non sembra, infatti, intenzionata a puntare su di lui, sebbene abbia perso Chiellini e de Ligt non sia certo di restare. Il difensore turco avrebbe diversi estimatori, sia in Italia che all’estero. Attenzione ad eventuali proposte dalla Premie League. La sua fisicità farebbe molto comodo a qualche club inglese. Il Newcastle sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante.

