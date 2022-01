12-01-2022 07:33

Problemi tra Dembelé e il Barcellona. Il 24enne attaccante francese è in scadenza di contratto ma non avrebbe, secondo SER, nessuna intenzione di lasciare i blaugrana a gennaio.

Vorrebbe prima il rinnovo. In caso contrario, andrà via, da parametro zero, in estate. Inoltre, Dembelé vorrebbe andare a giocare in Premier League, la Serie A non sarebbe una priorità (Juventus interessata).

OMNISPORT