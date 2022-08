11-08-2022 08:56

Juventus e Mephis Depay: un’opportunità da cogliere a fine mercato per completare la linea di attacco. Sono ripartiti i contatti tra l’entourage dell’offensivo olandese ed il club bianconero, nel momento in cui il Barça ha paventato al giocatore la possibilità di liberarlo in modo gratuito, nonostante il profilo del nazionale Oranje fosse già stato bocciato in passato, a causa di differenti visioni di gioco dei precedenti allenatori che hanno guidato la panchina bianconera.

Juventus: per Depay intesa da 5 milioni annui

Durante questa sessione di calciomercato, anche su richiesta di Allegri, il profilo di Depay è stato rivalutato positivamente e tra la Juventus e gli agenti di Mephis Depay vi è un accordo di massima per un contratto biennale da 5 milioni netti, bonus compresi, a stagione. Questo rappresenta una base su cui partire per eventuali approfondimenti futuri, nonostante nel quartier generale bianconero non manchino gli scettici relativamente a tale operazione. Per arrivare ad una conclusione, però, serve ancora tempo, in quanto l’olandese non si è ancora liberato dal suo club di appartenenza.

Juventus: per l’arrivo di Depay serve l’ok del Barça

Un messaggio chiaro per la Juventus arriva proprio dal club Blaugrana. Lo svincolo a Depay sarà concesso solo con un eventuale accordo con una nuova squadra. A conti fatti, non si tratta di un problema poichè sulle tracce dell’olandese c’è anche il Tottenham, oltre alla Juventus. Gli agenti di Mephis, però, stanno vivendo un vero e proprio braccio di ferro con il club spagnolo, giacchè come detto, la situazione relativa al calciatore è ancora molto lontana dalla sua risoluzione: sono in ballo i pagamenti sospesi dalla scorsa stagione ed una eventuale buonuscita.

Juventus: prima di Depay, in arrivo Kostic

In attesa della definizione della trattativa di Depay, potrebbe essere oggi il giorno tanto atteso di Filip Kostic in bianconero, dopo la definizione degli ultimi dettagli tra la Juventus e l’Eintracht Francoforte. Una volta arrivata l’ufficialità del serbo, la Juventus potrà buttarsi a capofitto sul dossier relativo al nazionale olandese.