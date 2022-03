Barcellona, Depay verso l’addio

15-03-2022 16:48

Pare sempre più probabile la cessione di Memphis Depay in casa Barcellona. L’olandese, arrivato in Catalogna a parametro zero, dovrebbe essere il primo dei sacrificati dalla dirigenza blaugrana.

Questa, accolti Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré e aspettando di mettere le mani su un altro attaccante di peso, ascolterà le offerte che arriveranno per il classe 1994 di Moordrecht.

In questo senso, il Tottenham avrebbe già bussato alla porta del Barcellona e presto potrebbe vedere il proprio tentativo andare a buon fine.

OMNISPORT