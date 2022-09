Juventus: Di Maria prova a recuperare per il Benfica

12-09-2022 15:23

Archiviata la serata allo Stadium con il rocambolesco pareggio contro la Salernitana, la Juventus, si è ritrovata questa mattina per il consueto allenamento di scarico.

Alla Continassa lo staff di Massimiliano Allegri, ha iniziato a preparare la sfida di mercoledì sera, contro il Benfica in Champions League. Nella sessione di questa mattina, il lavoro è stato suddiviso così: scarico per chi è sceso in campo ieri sera, esercitazioni tecniche sul possesso palla per la finalizzazione su cross e partitella finale per la restante parte del gruppo.

Non ci sono aggiornamenti salienti per il recupero Wojciech Szczesny che ha svolto un allenamento differenziato e lavoro parzialmente in gruppo per Angel Di Maria, che proverà invece a recuperare ed essere almeno convocabile per la panchina.