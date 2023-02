Juventus, Di Maria: "Sono felice qui. Di rinnovo non ho ancora parlato"

L'attaccante argentino ha commentato la situazione del club bianconero e le possibilità di una sua permanenza.

17-02-2023 21:00

Angel Di Maria è approdato nella scorsa estate alla Juventus, ma non è detto che la sua avventura in bianconero possa andare oltre questa stagione. L’attaccante albiceleste ha parlato di sé e della nazionale, con cui ha vinto l’ultimo Mondiale in Qatar, in un’intervista a Espn Argentina: “È fondamentale che continui a giocare qui per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera: bisogna essere al 100%”.

Sul suo futuro ha invece detto: “Al momento non ho preferenze. Sono felice qui alla Juventus, anche se negli ultimi tempi ci sono stati alcuni problemi, per questo non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato ancora con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.